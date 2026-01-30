Звезда «Ворониных» сменила имидж и вызвала споры в сети

Российская актриса Екатерина Волкова сменила имидж и вызвала споры в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя звезда сериала «Воронины», исполнившая роль Веры Ворониной, снялась, сидя за рулем автомобиля в коричневом пуховике. При этом она продемонстрировала новую прическу — сделала боб с челкой и выпрямила волосы. «Весна в голове опередила календарь. Да будет челка! Как вам больше нравится? С [ней] или без нее?» — поинтересовалась в подписи артистка.

Часть поклонников восхитились преображением знаменитости. «Челка — огонь, моложе сразу», «Очень красиво, стильно и необычно», «Вам так идет», — заявили они.

В свою очередь, другие юзеры отметили, что им ближе образ Волковой до трансформации: «Без челки, на мой взгляд, лучше», «Без, однозначно», «Без челки вы очень сексуальны, а с челкой очень просто смотрится».

Ранее в январе Екатерина Волкова прогулялась в образе за сотни тысяч рублей.