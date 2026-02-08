Реклама

Аналитик рассказал о важном условии окончания конфликта на Украине

Эпископос: Сотрудничество РФ и США является условием урегулирования на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Экономическое сотрудничество России и США является важным условием завершения конфликта на Украине. Такое мнение высказал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

«Американо-российское экономическое сотрудничество является важной частью связей, которые необходимо наладить, чтобы завершить конфликт на наилучших условиях для США и Украины», — отметил он.

Аналитик добавил, что на данном этапе невозможно определить точную сумму, на которую может быть рассчитан подобный экономический план.

Ранее спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что на переговорах в Абу-Даби идет активная работа по восстановлению российско-американских отношений.

