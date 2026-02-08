Баран сбил с ног телеведущего и заставил его выругаться матом в эфире

Британского телеведущего Адама Хенсона сбил с ног баран в эфире

Ведущего британской программы «Сельская хроника» (Countryfile) на телеканале BBC One Адама Хенсона во время эфира сбил с ног баран. Об этом сообщает Daily Mail.

В выпуске Хенсон хотел осмотреть баранов перед тем, как выпустить их на пастбище. Он подошел к одному из животных, но оно внезапно бросилось на него. Баран сбил ведущего с ног, что заставило его выругаться матом.

«Чтобы усмирить барана, нужно схватить его за подбородок, но этот баран оказался хитрее меня», — прокомментировал инцидент Хенсон. При этом не уточняется, получил ли ведущий какие-либо травмы в результате нападения животного.

Ранее сообщалось о том, что в Гренландии собака украла камеру у журналистов Associated Press. После долгих поисков сотрудники агентства нашли технику, а также обнаружили запись, случайно снятую животным.

«Сельская хроника» выходит на BBC One с 1988 года. Программа посвящена сельской жизни и экологическим проблемам Великобритании.