Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:08, 4 февраля 2026Интернет и СМИ

Собака украла камеру у журналистов и случайно сняла видео

В Гренландии собака украла камеру у журналистов AP и случайно сняла видео
Евгения Наумова
Евгения Наумова

В Гренландии собака украла камеру у журналистов Associated Press (AP) и случайно включила запись. Агентство сообщило об этом в соцсети X и опубликовало видео курьезного случая.

Отмечается, что сотрудники СМИ прибыли в Гренландию для съемок репортажа. Во время работы они заметили, что их камера пропала. Журналисты решили, что ее похитила одна из ездовых собак, которых они ранее снимали для сюжета, и вернулись к месту, где находились животные.

После долгих поисков сотрудники AP наконец нашли камеру и обнаружили на ней видео, которое случайно сняла собака. В опубликованном ролике можно увидеть, как животное сначала грызет технику, после чего берет ее в зубы и прячет под санями.

Ранее сообщалось, что в эфире британского ток-шоу «Лоррейн» (Lorraine) собака запрыгнула на гостью программы и начала ее облизывать. Происходившее в студии позабавило ведущую.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв прогремел на железной дороге в российском регионе. Поезд с топливом сошел с рельсов, огненный гриб попал на видео

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    Рубио раскрыл самые сложные темы в переговорах по Украине

    Умеров дал характеристику прошедшим в Абу-Даби переговорам

    Назван неочевидный симптом проблем с печенью

    Владельца тонированной BMW отправили в изолятор в Москве

    Инфляция в России ускорилась

    Лавров оценил сочетание Зеленского с совестью

    Самолет с пассажирами на борту подал сигнал бедствия из-за приступа у пилота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok