Собака украла камеру у журналистов и случайно сняла видео

В Гренландии собака украла камеру у журналистов AP и случайно сняла видео

В Гренландии собака украла камеру у журналистов Associated Press (AP) и случайно включила запись. Агентство сообщило об этом в соцсети X и опубликовало видео курьезного случая.

Отмечается, что сотрудники СМИ прибыли в Гренландию для съемок репортажа. Во время работы они заметили, что их камера пропала. Журналисты решили, что ее похитила одна из ездовых собак, которых они ранее снимали для сюжета, и вернулись к месту, где находились животные.

После долгих поисков сотрудники AP наконец нашли камеру и обнаружили на ней видео, которое случайно сняла собака. В опубликованном ролике можно увидеть, как животное сначала грызет технику, после чего берет ее в зубы и прячет под санями.

