Дрессированная выдра помогла полиции в поисках пропавшей женщины

В США дрессированная выдра стала искать пропавших людей

В США выдра по кличке Всплеск, обученная для поиска людей под водой, помогла полиции. Об этом сообщает CBS.

Дрессированный самец выдры работает в организации Peace River Search and Rescue и обладает уникальными навыками: он способен найти под водой улики или человеческие останки там, где собака лишь указывает область поиска. «Сначала мы используем собаку, а затем, надев снаряжение, возвращаемся с выдрой, чтобы точно обнаружить искомое», — пояснил основатель группы Майкл Хадселл.

В этот раз Всплеск должен был помочь с поиском пропавшей женщины — 37-летней Робин Уитмайр. Ее начали искать в районе речного причала после того, как в этом месте поработала собака. Однако вскоре после этого Уитмар нашли живой.

Всего Всплеск уже участвовал в 27 операциях по всей стране и шесть раз успешно находил искомое. Его обучение заняло около трех месяцев, после чего он освоил работу с лодки и берега.

Ранее полицейская собака в отставке из Великобритании нашла и спасла пожилого мужчину, который потерялся. Это была первая прогулка собаки после операции.

