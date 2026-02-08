Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:46, 8 февраля 2026Интернет и СМИ

Экс-дипломат предсказал итог встречи Зеленского с Путиным

SC: Зеленский может захотеть встретиться с Путиным для легитимизации статуса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может захотеть встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для легитимизации своего статуса. Такое мнение выразил бывший британский дипломат Иэн Прауд в материале для Strategic Culture (SC).

Он обратил внимание, что на протяжении всего конфликта Зеленский выступал за изоляцию России на мировой арене. «Однако здесь, судя по всему, речь идет скорее о его желании легитимизировать свою роль в качестве главы государства», — пишет автор статьи.

По мнению Прауда, подписание мирного соглашения по итогам конфликта может стать отражением стремления украинского президента предстать миротворцем и повысить популярность. «Я считаю, что даже в случае встречи с Путиным Зеленский, вероятно, все равно обречен проиграть будущие президентские выборы, потому что любая сделка, которую он подпишет, будет хуже той, которая была ему доступна в апреле 2022 года в Стамбуле», — предсказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая жена российского миллиардера покончила с собой в камере ИВС. Она находилась под арестом по обвинению в клевете

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Названа единственная отказавшаяся от поставок оружия Украине страна Европы

    Американскую горнолыжницу Вонн прооперировали после страшного падения на Олимпиаде

    Экс-дипломат предсказал итог встречи Зеленского с Путиным

    В ЕС раскрыли истинное отношение украинцев к мобилизации

    По аэродрому под Киевом нанесен ракетный удар

    На Западе предупредили об уловке Киева с иностранными войсками

    В Европе высказались о «головорезах Зеленского»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok