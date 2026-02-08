SC: Зеленский может захотеть встретиться с Путиным для легитимизации статуса

Президент Украины Владимир Зеленский может захотеть встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для легитимизации своего статуса. Такое мнение выразил бывший британский дипломат Иэн Прауд в материале для Strategic Culture (SC).

Он обратил внимание, что на протяжении всего конфликта Зеленский выступал за изоляцию России на мировой арене. «Однако здесь, судя по всему, речь идет скорее о его желании легитимизировать свою роль в качестве главы государства», — пишет автор статьи.

По мнению Прауда, подписание мирного соглашения по итогам конфликта может стать отражением стремления украинского президента предстать миротворцем и повысить популярность. «Я считаю, что даже в случае встречи с Путиным Зеленский, вероятно, все равно обречен проиграть будущие президентские выборы, потому что любая сделка, которую он подпишет, будет хуже той, которая была ему доступна в апреле 2022 года в Стамбуле», — предсказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).