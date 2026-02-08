Еще одна королевская семья оказалась связана с Эпштейном

The Guardian: Норвежская принцесса Метте-Марит вела переписку с Эпштейном

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит вела продолжительную переписку с американским финансистом Джефри Эпштейном и даже останавливалась в его доме во время визита в США. О связи еще одной королевской семьи рассказал The Guardian.

По данным издания, после обнародования документов скандального миллиардера оказалось, что принцесса Метте-Марит связана с Эпштейном. За несколько лет переписки она отправила ему более тысячи сообщений и останавливалась в его доме, пока сам он находился на острове.

Эта информация послужила причиной для резкой критики жены будущего монарха. 6 февраля королевская семья выпустила заявление, в котором Метте-Марит выразила «глубочайшее сожаление по поводу своей дружбы с Джеффри Эпштейном» и попросила прощения за «ситуацию, в которую поставила королевскую семью, особенно короля и королеву».

Скандал с участием кронпринцессы происходит на фоне судебного процесса, где на скамье подсудимых находится сын Метте-Марит 29-летний Мариус Борг Хейби. Его обвиняют в совершении нескольких преступлений, в том числе изнасиловании.