Сибига назвал Трампа единственным, кто может остановить конфликт на Украине

Глава украинского МИД Андрей Сибига назвал президента США Дональда Трампа единственным человеком, способным остановить российско-украинский конфликт. Об этом пишет Reuters.

По словам Сибиги, президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо лично встретиться, чтобы обсудить сложные вопросы, оставшиеся в рамках мирных переговоров, но только Трамп обладает властью добиться соглашения между ними и только он может остановить конфликт.

Ранее израильский аналитик, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров заявил, что покушение на замначальника ГРУ Минобороны России Владимира Алексеева направлено на срыв переговоров с Киевом.