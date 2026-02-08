Реклама

Глава МИД Украины назвал способного остановить конфликт человека

Сибига назвал Трампа единственным, кто может остановить конфликт на Украине
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава украинского МИД Андрей Сибига назвал президента США Дональда Трампа единственным человеком, способным остановить российско-украинский конфликт. Об этом пишет Reuters.

По словам Сибиги, президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо лично встретиться, чтобы обсудить сложные вопросы, оставшиеся в рамках мирных переговоров, но только Трамп обладает властью добиться соглашения между ними и только он может остановить конфликт.

Ранее израильский аналитик, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров заявил, что покушение на замначальника ГРУ Минобороны России Владимира Алексеева направлено на срыв переговоров с Киевом.

