Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:04, 8 февраля 2026Мир

Ким Чен Ын указал на пустословие властей КНДР

Председатель КНДР Ким Чен Ын указал на пустословие властей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Председатель КНДР Ким Чен Ын выступил с критикой в отношении властей страны. Он заявил, что деревни все еще находятся в упадке и «не избавились от истощения». Его слова приводит ЦТАК.

По словам северокорейского лидера, деревни не развиваются, это происходит лишь демонстративно. Ким Чен Ын считает, что государственные инвестиции носят исключительно показной характер, а якобы помощь сельским районам — это ошибка.

«В качестве примера можно взять то, что в провинциях почти ничего не делалось в строительстве, кроме символичного благоустройства единичных поселков», — отметил он.

В январе Ким Чен Ын снял с поста вице-премьера КНДР Ян Сын Хо в ходе публичной церемонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Население предупредили о наступлении тяжелых дней

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    В Госдуме назвали тупиковой позицию Зеленского по Донбассу

    Захарова рассказала о факторе роста антисемитизма в Европе

    На Западе назвали один из главных страхов Зеленского

    Ким Чен Ын указал на пустословие властей КНДР

    ВСУ в третий раз атаковали Белгородскую область ракетами

    Стало известно об участии военных США в переговорах по Ирану и Украине

    Политолог объяснил желание Трампа закончить конфликт на Украине до лета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok