Ким Чен Ын указал на пустословие властей КНДР

Председатель КНДР Ким Чен Ын указал на пустословие властей

Председатель КНДР Ким Чен Ын выступил с критикой в отношении властей страны. Он заявил, что деревни все еще находятся в упадке и «не избавились от истощения». Его слова приводит ЦТАК.

По словам северокорейского лидера, деревни не развиваются, это происходит лишь демонстративно. Ким Чен Ын считает, что государственные инвестиции носят исключительно показной характер, а якобы помощь сельским районам — это ошибка.

«В качестве примера можно взять то, что в провинциях почти ничего не делалось в строительстве, кроме символичного благоустройства единичных поселков», — отметил он.

В январе Ким Чен Ын снял с поста вице-премьера КНДР Ян Сын Хо в ходе публичной церемонии.