Кличко призвал киевлян готовиться к очень тяжелым дням

Кличко предупредил жителей Киева о наступлении очень тяжелых дней

Жителей Киева ждут очень тяжелые дни, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, в Киеве ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время. При этом из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения.

«Мы должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева», — написал Кличко.

По данным Минэнерго, жители Киева получают электроэнергию лишь на полтора-два часа в сутки. Кличко поручил главам районных государственных администраций обеспечить надлежащую работу пунктов обогрева в городе.

Ранее в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что на всех атомных электростанциях на подконтрольных Украине территориях были вынуждены остановить генерацию электроэнергии.