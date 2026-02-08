Кличко призвал киевлян готовиться к очень тяжелым дням

Жителей Киева ждут очень тяжелые дни, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, в Киеве ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время. При этом из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения.
«Мы должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева», — написал Кличко.
По данным Минэнерго, жители Киева получают электроэнергию лишь на полтора-два часа в сутки. Кличко поручил главам районных государственных администраций обеспечить надлежащую работу пунктов обогрева в городе.
Ранее в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что на всех атомных электростанциях на подконтрольных Украине территориях были вынуждены остановить генерацию электроэнергии.