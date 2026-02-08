Лавров процитировал Высоцкого, высказываясь о русском следе в деле Эпштейна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал утверждения о «русском следе» в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна строчкой из «Письма к другу» советского поэта-песенника Владимира Высоцкого. Глава МИД высказался о попытках связать Эпштейна с Россией в интервью НТВ.

«Там пытаются искать какие-то русские следы во всей этой куче. Как пел Высоцкий, "проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке"», — заявил Лавров.

Он также отметил, что файлы по делу Эпштейна обнажают «чистый сатанизм» элит стран Запада.

Ранее президент России Владимир Путин процитировал строчку из песни Высоцкого. Таким образом глава РФ оценил политическую ситуацию в некоторых западных государствах, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».