Мужчина сломал нос девушке в московском метро и попал на видео

В метро Москвы мужчина после отказа девушки дать ему денег сломал ей нос

Мужчина сломал нос девушке в московском метро после того, как она отказалась дать ему денег. Видео с неадекватным гражданином публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видна девушка, она показывает со спины напавшего на нее мужчину, потом он оборачивается и наносит ей удары. Пострадавшая демонстрирует лицо и руки в крови.

Инцидент произошел 3 февраля на одной из станций Московского метрополитена. Сначала неизвестный выпрашивал у девушки деньги, а затем стал ее оскорблять. Громко обматерив ее, мужчина нанес удары за попытку снять его на видео.

Пострадавшая обратилась в больницу и полицию. Аналогичный случай произошел с другой пассажиркой, у которой неадекватный пассажир также пытался выпросить деньги.

Ранее сообщалось, что в Москве на платформе железнодорожной станции группа подростков избила молодого человека и выстрелила в него из сигнального пистолета.