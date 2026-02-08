Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:02, 8 февраля 2026Силовые структуры

Мужчина сломал нос девушке в московском метро и попал на видео

В метро Москвы мужчина после отказа девушки дать ему денег сломал ей нос
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Мужчина сломал нос девушке в московском метро после того, как она отказалась дать ему денег. Видео с неадекватным гражданином публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видна девушка, она показывает со спины напавшего на нее мужчину, потом он оборачивается и наносит ей удары. Пострадавшая демонстрирует лицо и руки в крови.

Инцидент произошел 3 февраля на одной из станций Московского метрополитена. Сначала неизвестный выпрашивал у девушки деньги, а затем стал ее оскорблять. Громко обматерив ее, мужчина нанес удары за попытку снять его на видео.

Пострадавшая обратилась в больницу и полицию. Аналогичный случай произошел с другой пассажиркой, у которой неадекватный пассажир также пытался выпросить деньги.

Ранее сообщалось, что в Москве на платформе железнодорожной станции группа подростков избила молодого человека и выстрелила в него из сигнального пистолета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с Лукашенко

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Американцы одной фразой оценили борщ от российского космонавта

    Глава МИД Украины назвал способного остановить конфликт человека

    Мужчина сломал нос девушке в московском метро и попал на видео

    Стало известно об ударе ВС России по аэродрому в Полтавской области

    На Украине снова произошло землетрясение

    Французский лыжник извинился за срез трассы в скиатлоне на Олимпиаде

    В сети испугались внешности сына Дженнифер Лопес на фото папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok