02:14, 8 февраля 2026Интернет и СМИ

На Западе назвали один из главных страхов Зеленского

Politico: США могут исключить Украину из мирных переговоров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

США могут исключить Украину из переговорного процесса и самостоятельно заключить сделку с Россией из-за того, что осенью в Соединенных Штатах запланированы промежуточные выборы. Президент Украины Владимир Зеленский опасается такого исхода, пишет газета Politico.

«Владимир Зеленский заявляет, что промежуточные выборы в США в 2026 году являются сейчас самым сильным фактором, способствующим заключению мирного соглашения. <…> Лидер Украины выразил обеспокоенность тем, что в условиях такого давления [президент США Дональд] Трамп может заключить сделку с Россией», — говорится в материале.

Кроме того, Politico напоминает, что многие инициативы Вашингтона сейчас нацелены на то, чтобы разрешить украинский конфликт в ускоренном режиме. Автор материала также напомнил об убежденности Зеленского в том, что все мирные инициативы США сейчас сводятся к попыткам администрации Трампа получить политические очки.

Ранее итальянское издание AntiDiplomatico указало на то, что НАТО и ЕС отстранились от переговорного процесса и пытаются надавить на Зеленского, чтобы он продолжал конфликт.

