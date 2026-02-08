Junge Welt: Российский «Рубикон» демонстрирует высокую эффективность

Российское воинское подразделение «Рубикон» демонстрирует высокую эффективность. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

По данным издания, «Рубикон» делает ставку на автономность и численное преимущество беспилотников и постоянное присутствие в зоне боевых действий. Ключевой фактор подразделения в его самостоятельности, оно ведет разведку, само определяет цели и действует без жесткой привязки к другим соединениям российских вооруженных сил. Благодаря своей автономности Рубикон способен быстрее реагировать на изменения обстановки и оказывать постоянное давление на противника.

Ранее в сети появилось видео уничтожения российским дроном макета американского истребителя F-16. Видео публикует российский центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон»