13:03, 29 января 2026Бывший СССР

Появилось видео уничтожение дроном американского истребителя

Опубликованы кадры уничтожения российским дроном макета истребителя F-16
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Появилось видео уничтожения российским дроном макета американского истребителя F-16. Видео публикует российский центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» в Telegram.

«Боевым расчетом "Рубикона" был уничтожен макет истребителя F-16ADV Вооруженных сил Украины», — сказано в публикации.

Отмечается, что макет был предназначен для тренировки инженерно-технических служб украинских военных. На опубликованных кадрах можно увидеть момент ликвидации F-16, видео снято с дрона.

12 января Минобороны России сообщило, что в результате удара ракетного комплекса «Орешник» по Львову, нанесенного 9 января, был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На нем собирали беспилотные летательные аппараты, которые применяли для ударов по территории России, а также ремонтировали и обслуживали самолеты Вооруженных сил Украины, в том числе переданные западными странами F-16 и МиГ-29.

