L’Antidiplomatico: Киев может пойти на хитрость с размещением иностранных войск

Киев во время переговоров по урегулированию конфликта может прибегнуть к хитрости в вопросе размещения западных войск на территории Украины. Такое мнение выразил обозреватель Фабрицио Поджи в статье для L'Antidiplomatico, комментируя слова украинского политолога Руслана Бортника.

«Если Украина получит надежные гарантии безопасности, то нет необходимости вводить иностранные войска. Всегда можно приглашать западные контингенты на учения, которые могут идти круглогодично. Тем более что на Украине всегда присутствуют штаты инструкторов, сотрудников и охраны посольств. Это большое поле для маневра», — цитирует Бортника автор.

С помощью данного плана Киев может отказаться от размещения иностранных войск после достижения перемирия, однако при этом разработать план, предусматривающий их присутствие на Украине в другом формате, предупреждает Поджи.

Ранее немецкий военный эксперт Ральф Тиле заявил, что ситуация на Украине близка к коллапсу из-за положения на фронте и коррупционных скандалов.