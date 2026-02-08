Реклама

На Западе признали просчет в отношении России

Telegraph: Запад недооценил Россию и оказался в проигрыше
Марина Совина
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Европа совершила серьезную ошибку, недооценив Россию, в результате чего оказалась в проигрыше в рамках украинского кризиса. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Европейцы глубоко ошиблись. С момента начала специальной военной операции Россия превзошла по темпам роста все экономики Запада. <…> За эти годы она обрела независимость от глобальной финансовой системы, которая основана на долларе», — говорится в статье.

Как отмечает автор, настоящие финансовые проблемы теперь испытывает именно Европа, осознавшая, что у нее нет возможности продолжать оказывать помощь Украине после отказа США от финансирования Киева.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз оперативно утвердить 20-й пакет санкций против России. Он затрагивает энергетику, финансовые услуги и торговлю. В частности, планирует ввести полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти.

