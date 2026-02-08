Реклама

23:52, 8 февраля 2026Забота о себе

Назван неожиданный признак рака легких

Mirror: Рак легких можно определить по отсутствию зазора между пальцами рук
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jeremy Yap / Unsplash

Изменения формы пальцев рук могут указывать на рак легких. Об этом сообщает британская газета The Mirror со ссылкой на Фонд Роя Касла по борьбе с раком легких.

«Медики рассказали о простом тесте, который может помочь выявить рак легких на ранних стадиях, что потенциально может спасти жизни. (...) Он заключается в том, чтобы сопоставить ногти пальцев правой и левой руки и прижать их друг к другу», — говорится в статье. В норме между пальцами должен появиться зазор в виде ромба. Его отсутствие может свидетельствовать об утолщении последних фаланг пальцев. Такой симптом наблюдается у 35 процентов пациентов с немелкоклеточным раком легких и у четырех процентов пациентов с мелкоклеточным раком легких, отмечает The Mirror.

Положительный результат теста не следует рассматривать как обязательный признак наличия заболевания, однако специалисты советуют обращаться к врачу при изменении формы пальцев рук.

Ранее диетолог Николь Эндрюс оценила эффективность противораковых диет. Она усомнилась, что заболевание можно вылечить с помощью определенных продуктов.

