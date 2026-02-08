Назван неожиданный признак рака легких

Mirror: Рак легких можно определить по отсутствию зазора между пальцами рук

Изменения формы пальцев рук могут указывать на рак легких. Об этом сообщает британская газета The Mirror со ссылкой на Фонд Роя Касла по борьбе с раком легких.

«Медики рассказали о простом тесте, который может помочь выявить рак легких на ранних стадиях, что потенциально может спасти жизни. (...) Он заключается в том, чтобы сопоставить ногти пальцев правой и левой руки и прижать их друг к другу», — говорится в статье. В норме между пальцами должен появиться зазор в виде ромба. Его отсутствие может свидетельствовать об утолщении последних фаланг пальцев. Такой симптом наблюдается у 35 процентов пациентов с немелкоклеточным раком легких и у четырех процентов пациентов с мелкоклеточным раком легких, отмечает The Mirror.

Положительный результат теста не следует рассматривать как обязательный признак наличия заболевания, однако специалисты советуют обращаться к врачу при изменении формы пальцев рук.

Ранее диетолог Николь Эндрюс оценила эффективность противораковых диет. Она усомнилась, что заболевание можно вылечить с помощью определенных продуктов.