Показаны лица участников покушения на генерала Алексеева

ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева

ФСБ показала лица участников покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Кадры публикуют РИА Новости.

На одном из кадров крупным планом показано лицо Любомира Корбы, которого задержали в Дубае и передали России. По данным следствия, он является исполнителем преступления.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что ФСБ установила личность стрелявшего.