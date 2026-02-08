Реклама

11:32, 8 февраля 2026Силовые структуры

Показаны лица участников покушения на генерала Алексеева

ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева Любомир Корба

Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева Любомир Корба. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ показала лица участников покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Кадры публикуют РИА Новости.

На одном из кадров крупным планом показано лицо Любомира Корбы, которого задержали в Дубае и передали России. По данным следствия, он является исполнителем преступления.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что ФСБ установила личность стрелявшего.

