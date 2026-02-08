Политолог Оленченко: Европейские политики играют роль тарана безопасности

Европейские политики находятся в состоянии одержимости темой так называемой «российской угрозы», которая объективных оснований не имеет, но насаждается ими, считает политолог Владимир Оленченко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза убеждают общественность в реальности российской угрозы, чтобы направить деньги из социальных фондов на создание армии и сокращение технологического отставания. Такое мнение выразил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

Оленченко отметил, что политика европейского руководства свидетельствует о том, что оно не обладают искусством государственного управления, а играет для мира роль тарана безопасности. По его словам, растущий милитаризм Евросоюза вызывает вопросы, зачем они этого добиваются, поскольку вооружение неизбежно ведет к войне.

«Или они, мягко говоря, не в себе, или они это понимают и вооружаются сознательно. Это недостижимая цель. Она призрачная и носит фанатический характер. То есть имя этому фанатизму — русофобия», — прокомментировал политолог.

Оленченко объяснил, что противостояние Европы России и Китаю связано с политикой Соединенных Штатов, у которых это прописано в собственной военной стратегии. Политолог подчеркнул, что было бы больше пользы, если бы Евросоюз стремился к миру, кооперации и технологическому сотрудничеству, поскольку очевидно, что есть определенный объем экономики и человеческих сил, которые позволяют соперничать между собой.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров между Евросоюзом и Россией, предложив назначить для этих целей специального посланника от ЕС. По мнению Силини, на переговорах должны присутствовать лидеры Германии, Франции или Великобритании.