Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:59, 8 февраля 2026МирЭксклюзив

Политолог предупредил о ведущей к войне растущей милитаризации Европы

Политолог Оленченко: Европейские политики играют роль тарана безопасности
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРусофобия в Европе:

Фото: Sergei Grits / AP

Европейские политики находятся в состоянии одержимости темой так называемой «российской угрозы», которая объективных оснований не имеет, но насаждается ими, считает политолог Владимир Оленченко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза убеждают общественность в реальности российской угрозы, чтобы направить деньги из социальных фондов на создание армии и сокращение технологического отставания. Такое мнение выразил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

Оленченко отметил, что политика европейского руководства свидетельствует о том, что оно не обладают искусством государственного управления, а играет для мира роль тарана безопасности. По его словам, растущий милитаризм Евросоюза вызывает вопросы, зачем они этого добиваются, поскольку вооружение неизбежно ведет к войне.

«Или они, мягко говоря, не в себе, или они это понимают и вооружаются сознательно. Это недостижимая цель. Она призрачная и носит фанатический характер. То есть имя этому фанатизму — русофобия», — прокомментировал политолог.

Оленченко объяснил, что противостояние Европы России и Китаю связано с политикой Соединенных Штатов, у которых это прописано в собственной военной стратегии. Политолог подчеркнул, что было бы больше пользы, если бы Евросоюз стремился к миру, кооперации и технологическому сотрудничеству, поскольку очевидно, что есть определенный объем экономики и человеческих сил, которые позволяют соперничать между собой.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров между Евросоюзом и Россией, предложив назначить для этих целей специального посланника от ЕС. По мнению Силини, на переговорах должны присутствовать лидеры Германии, Франции или Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Алексеева пытались убить россияне пенсионного возраста. Киллер арестован, одна пособница бежала на Украину

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Участница покушения на генерала Алексеева сменила фамилию при получении гражданства России

    В России отчитались о ситуации в стране после выхода вируса Нипах за пределы Индии

    Зеленский ввел санкции против представителей майнинга и крипторынка

    Зеленский ввел санкции против производителей российских ракет

    Политолог предупредил о ведущей к войне растущей милитаризации Европы

    Новую статью добавили в дело о покушении на генерала Алексеева

    Роднина оценила церемонию открытия Олимпиады в Италии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok