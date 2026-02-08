Профессор Вольф: ЕС пугает граждан Россией, чтобы вывести деньги из соцфондов

Власти Евросоюза убеждают общественность в реальности российской угрозы, чтобы направить деньги из социальных фондов на создание армии и сокращение технологического отставания. Такое мнене выразил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.

«Впереди два огромных направления расходов на ближайшие десять лет: создание армии и инвестиции, чтобы догнать технологически, сделать то, что сделал Китай», — подчеркнул эксперт. При этом, по его словам, маленьким странам Евросоюза трудно договориться о чем-либо.

Профессор, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что европейские власти, стремясь скрыть неудачи проводимой политики, прибегают к сомнительным методам и целенаправленному воздействию на общественное сознание.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров между Евросоюзом и Россией, предложив назначить для этих целей специального посланника от ЕС. По мнению Силини, на переговорах должны присутствовать лидеры Германии, Франции или Великобритании.