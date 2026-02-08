Политолог Крайнер: Россия не даст Европе вмешаться в ситуацию на Украине

В России не исключают возможность восстановления связей с государствами Европы, однако это не говорит о том, что Москва допустит вмешательство европейских государств в ситуацию на Украине. На это указал политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Никто не сможет им [России] навязывать решения или ставить условия, и очевидно, что они продолжат достигать своих целей на Украине», — заявил эксперт. Он также подчеркнул, что только Москва будет определять роль Европы в украинском урегулировании, и только российская сторона может допустить представителей Европы до стола переговоров.

При этом политолог усомнился, что в переговорах будут участвовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон или британский премьер Кир Стармер. «Если это нынешний состав [европейских лидеров], то вряд ли они окажутся за этим столом», — резюмировал Крайнер.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал тупиковой позицию украинского президента Владимира Зеленского, заявившего об отказе выводить Вооруженные силы Украины из подконтрольной им части Донбасса.