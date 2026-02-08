Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:18, 8 февраля 2026Мир

Политолог усомнился в способности Европы вмешаться в ситуацию на Украине

Политолог Крайнер: Россия не даст Европе вмешаться в ситуацию на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В России не исключают возможность восстановления связей с государствами Европы, однако это не говорит о том, что Москва допустит вмешательство европейских государств в ситуацию на Украине. На это указал политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Никто не сможет им [России] навязывать решения или ставить условия, и очевидно, что они продолжат достигать своих целей на Украине», — заявил эксперт. Он также подчеркнул, что только Москва будет определять роль Европы в украинском урегулировании, и только российская сторона может допустить представителей Европы до стола переговоров.

При этом политолог усомнился, что в переговорах будут участвовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон или британский премьер Кир Стармер. «Если это нынешний состав [европейских лидеров], то вряд ли они окажутся за этим столом», — резюмировал Крайнер.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал тупиковой позицию украинского президента Владимира Зеленского, заявившего об отказе выводить Вооруженные силы Украины из подконтрольной им части Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Население предупредили о наступлении тяжелых дней

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Эксперт объяснил важность освобождения Поповки в Сумской области

    В России объяснили свое значение для Европы

    Политолог усомнился в способности Европы вмешаться в ситуацию на Украине

    Украинский политолог назвал причины недовольства Киева переговорами в Абу-Даби

    В Госдуме назвали тупиковой позицию Зеленского по Донбассу

    Захарова рассказала о факторе роста антисемитизма в Европе

    На Западе назвали один из главных страхов Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok