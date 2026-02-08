Реклама

10:34, 8 февраля 2026Бывший СССР

Потери Зеленского из-за упоминания в файлах Эпштейна оценили

Волошин: Упоминание в письмах Эпштейна — серьезный удар по репутации Зеленского
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Упоминание в файлах финансиста Джеффри Эпштейна может навредить репутации президента Украины Владимира Зеленского и ухудшить переговорные позиции Киева. Такое мнение высказал российский сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Александр Волошин в беседе с ТАСС.

Сенатор отметил, что сам факт упоминания в такой переписке токсичен и влечет серьезные политические последствия. По его мнению, в первую очередь речь идет о репутационных потерях. «Для политика, который годами продается мировому сообществу как моральный ориентир, это серьезный удар образу», — считает Волошин.

Он полагает, что в конечном итоге история с публикацией писем и документов Эпштейна может ослабить переговорную позицию Киева. «Когда у одной стороны сомнительная репутация и возникают вопросы гуманитарного характера, с ней говорят жестче или вообще говорят за нее», — оценил Волошин перспективы дальнейших переговоров.

Сенатор уточнил, что упоминание в скандальной переписке не первый сомнительный эпизод, возникающий вокруг украинской элиты. По его мнению, с появлением каждого такого факта становится все сложнее делать вид, что на Украине речь идет о демократии, а не о защите конъюнктурных интересов правящих элит.

Ранее сообщалось, что имя Владимира Зеленского несколько раз упоминалось в переписке, связанной с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Так, автор, чье имя скрыто, усомнился, что Зеленский сможет управлять государством.

