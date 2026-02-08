Появились подробности о соучастнице покушения на генерала Алексеева

Соучастница покушения на генерала Алексеева появлялась в родном селе в ЛНР

Зинаида Серебрицкая, соучастница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, летом 2025 года появлялась в родном селе в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам ее соседа, женщина торговала одеждой, из-за чего ездила между Украиной, Крымом и Москвой.

Другая соседка вспомнила, что Зинаида казалась ей верующим человеком. Она не избегала общественной деятельности, а также посещала храм. Сын ее якобы страдал от алкогольной зависимости и бесследно исчез.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.