Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:47, 8 февраля 2026Силовые структуры

Появились подробности о соучастнице покушения на генерала Алексеева

Соучастница покушения на генерала Алексеева появлялась в родном селе в ЛНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Зинаида Серебрицкая, соучастница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, летом 2025 года появлялась в родном селе в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам ее соседа, женщина торговала одеждой, из-за чего ездила между Украиной, Крымом и Москвой.

Другая соседка вспомнила, что Зинаида казалась ей верующим человеком. Она не избегала общественной деятельности, а также посещала храм. Сын ее якобы страдал от алкогольной зависимости и бесследно исчез.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о соучастнице покушения на генерала Алексеева

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Лыжник Коростелев прокомментировал столкновение с норвежцем на Олимпиаде

    Российские военные уничтожили большую часть техники ВСУ под Красным Лиманом

    В зоне СВО испытали новое российское оружие

    Россиянам назвали способы распознать опасных партнеров

    Правительству Кубы предрекли падение в 2026 году из-за действий Трампа

    Рейс Пхукет — Москва снова перенесли

    В России отвергли идею вычеркнуть имя святого Валентина из праздника 14 февраля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok