Спорт
01:05, 8 февраля 2026Спорт

Премьер Италии уснула на церемонии открытия Олимпиады

Премьер Италии Мелони уснула на церемонии открытия Олимпиады
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони задремала на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане и вызвала критику в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах, которые публикуют пользователи, политик прикрыла глаза и склонила голову на бок. Комментаторы раскритиковали премьера за «сон» на важном мероприятии.

Церемония открытия Олимпиады прошла 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро». Российские спортсмены не участвовали в ней по решению МОК.

XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля 2026 года. В рамках соревнований будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах.

В зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо принимают участие 13 спортсменов из России. Они представлены в фигурном катании, лыжных гонках, шорт-треке, ски-альпинизме, конькобежном спорте, санном спорте и горных лыжах. Согласно решению МОК, россияне выступят в нейтральном статусе.

