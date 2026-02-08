Путин поговорил с Лукашенко

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Главной его темой стало предстоящее заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства. Президенты обсудили время и сроки его проведения, повестку и иные вопросы подготовки предстоящего мероприятия», — говорится в сообщении.

Президенты также обсудили ряд вопросов белорусско-российских отношений и реализацию совместных проектов.

Ранее Путин обсудил с Лукашенко атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свою резиденцию. Белорусский президент назвал атаку украинских войск на резиденцию российского лидера дичайшим терроризмом на государственном уровне.