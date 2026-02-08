Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:16, 8 февраля 2026Бывший СССР

Путин поговорил с Лукашенко

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Главной его темой стало предстоящее заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства. Президенты обсудили время и сроки его проведения, повестку и иные вопросы подготовки предстоящего мероприятия», — говорится в сообщении.

Президенты также обсудили ряд вопросов белорусско-российских отношений и реализацию совместных проектов.

Ранее Путин обсудил с Лукашенко атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свою резиденцию. Белорусский президент назвал атаку украинских войск на резиденцию российского лидера дичайшим терроризмом на государственном уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с Лукашенко

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Американцы одной фразой оценили борщ от российского космонавта

    Глава МИД Украины назвал способного остановить конфликт человека

    Мужчина сломал нос девушке в московском метро и попал на видео

    Стало известно об ударе ВС России по аэродрому в Полтавской области

    На Украине снова произошло землетрясение

    Французский лыжник извинился за срез трассы в скиатлоне на Олимпиаде

    В сети испугались внешности сына Дженнифер Лопес на фото папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok