14:40, 8 февраля 2026Мир

Путин поговорил с президентом ОАЭ о покушении на генерала Алексеева

Песков: Путин вечером провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь эмиратов в задержании подозреваемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Позже исполнителя преступления задержали в Дубае, на данный момент уже установлены его сообщники.

