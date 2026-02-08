Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:31, 8 февраля 2026Путешествия

Рейс Пхукет — Москва снова перенесли

Россияне вторые сутки ждут самолет на Пхукете, рейс опять перенесли
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пассажиры рейсов ПхукетМосква вторые сутки не могут улететь домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, рейс Azur Air 2902 еще не вылетел в Москву, его опять перенесли. Еще несколько рейсов в Россию задерживаются на десять часов и более.

Отмечается, что переносы связаны с задержкой трансфера экипажа в Таиланде, где сейчас идут выборы.

Ранее стало известно о массовом отравлении россиян на Пхукете. Пострадавшие пожаловались на резкие боли в животе, тошноту и диарею.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о соучастнице покушения на генерала Алексеева

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Лыжник Коростелев прокомментировал столкновение с норвежцем на Олимпиаде

    Российские военные уничтожили большую часть техники ВСУ под Красным Лиманом

    В зоне СВО испытали новое российское оружие

    Россиянам назвали способы распознать опасных партнеров

    Правительству Кубы предрекли падение в 2026 году из-за действий Трампа

    Рейс Пхукет — Москва снова перенесли

    В России отвергли идею вычеркнуть имя святого Валентина из праздника 14 февраля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok