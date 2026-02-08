Рейс Пхукет — Москва снова перенесли

Россияне вторые сутки ждут самолет на Пхукете, рейс опять перенесли

Пассажиры рейсов Пхукет — Москва вторые сутки не могут улететь домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, рейс Azur Air 2902 еще не вылетел в Москву, его опять перенесли. Еще несколько рейсов в Россию задерживаются на десять часов и более.

Отмечается, что переносы связаны с задержкой трансфера экипажа в Таиланде, где сейчас идут выборы.

Ранее стало известно о массовом отравлении россиян на Пхукете. Пострадавшие пожаловались на резкие боли в животе, тошноту и диарею.