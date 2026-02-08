Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:18, 8 февраля 2026Путешествия

Российских молодоженов заселили на пепелище на Бали

На Бали россиян заселили на виллу, сгоревшую в Новый год
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: 5visual / Shutterstock / Fotodom  

Российских молодоженов на Бали заселили на виллу, сгоревшую в Новый год. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, пара планировала остановиться в отеле в Улувату, как делала это годом ранее, потому забронировала заранее номера и внесла оплату в размере 95 тысяч рублей за 15 ночей. Однако, когда россияне прилетели на место, вместо виллы и бассейна их ждало пепелище.

Выяснилось, что отель сгорел в ночь на 1 января — один из гостей неправильно запустил фейерверк. Несмотря на это, жилье продолжали сдавать. Россияне смогли вернуть деньги и получили 15 тысяч рублей за моральный ущерб от турагентства.

Ранее сообщалось, что у россиянки началась лихорадка из-за укуса насекомого на Бали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Алексеева пытались убить россияне пенсионного возраста. Киллер арестован, одна пособница бежала на Украину

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Названы ожидающие Долину перемены после скандала с квартирой

    В российской школе девочка с ножом начала угрожать двум одноклассницам

    Маск высказался о масштабном возвращении на Луну

    Генпрокуратура потребовала изъять имущество разработчика системы бронирования билетов

    Гроб с самым авторитетным среди воров в законе СССР попал на видео

    Еще один участник «Что было дальше?» отправился в Казахстан

    Поездка в зоопарк Таиланда закончилась для пары российских туристов в реанимации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok