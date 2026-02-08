Силы ПВО отразили атаку беспилотников на регионы России

Минобороны сообщило об уничтожении 22 беспилотников ВСУ

В ночь на 8 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались при помощи беспилотников атаковать территорию России. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских дрона, сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Больше всего летательных аппаратов — 11 — было уничтожено над Брянской областью. Еще шесть беспилотников сбили над акваторией Черного моря, четыре — над Калужской областью, один — в небе над территорией Курской области.

Кроме того, ночью ВСУ атаковали Брянскую и Белгородскую область ракетами.