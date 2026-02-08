Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:23, 8 февраля 2026Россия

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на регионы России

Минобороны сообщило об уничтожении 22 беспилотников ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 8 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались при помощи беспилотников атаковать территорию России. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских дрона, сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Больше всего летательных аппаратов — 11 — было уничтожено над Брянской областью. Еще шесть беспилотников сбили над акваторией Черного моря, четыре — над Калужской областью, один — в небе над территорией Курской области.

Кроме того, ночью ВСУ атаковали Брянскую и Белгородскую область ракетами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Население предупредили о наступлении тяжелых дней

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Названы разрушающие легкие средства для уборки

    В России призвали ввести оплачиваемые выходные дни для родителей школьников

    Силы ПВО отразили атаку беспилотников на регионы России

    Названы главные угрозы инфобезопасности в 2026 году

    Названа серьезная политическая ошибка Ельцина

    Евродепутат рассказал о мечтающем о смене власти в Москве ЕС

    Солдаты ВСУ на запорожском направлении почувствовали себя брошенными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok