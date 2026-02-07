Симоньян учредила премию для хороших людей

Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна для хороших и правильных людей

Главный редактор международной группы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что учреждает премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Она будет вручаться «хорошим, правильным людям». Слова журналистки приводит РИА Новости.

Она пояснила, что учредить такую премию ее подвигла история с воспитательницами из Бугуруслана, которые защитили детей от нападавшего с ножом. «Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям», — сообщила Симоньян, отметив, что выдавать премию будет сама.

Ее размер составит миллион рублей, а выдавать ее будут по мере появления таких историй, но не реже десяти раз в год.

О нападении мужчины на детский сад в Оренбургской области стало известно 5 февраля. Тогда воспитательницы оперативно нажали тревожную кнопку, одна из женщин затем удерживала нападавшего до приезда силовиков.