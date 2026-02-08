Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:06, 8 февраля 2026Мир

Стало известно имя «серого кардинала» в администрации США

Politico: Сотрудник совета нацбезопасности Бейкер влияет на политику США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Сотрудник совета нацбезопасности США Энди Бейкер не появляется на публике, но оказывает серьезное влияние на формирование политики американской администрации, являясь «серым кардиналом». Об этом пишет газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

По словам бывшего заместителя советника по нацбезопасности Алекса Вонга, Бейкер принимал участие и в попытках урегулировать кризис на Украине. «Энди был ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам», — сказал экс-чиновник.

Другой собеседник газеты отметил, что Бейкер — очень умный человек. В частности, он сообщил, что Бейкер владеет русским, болгарским и персидским языками. По некоторым данным, он участвовал в составлении скандальной речи вице-президента США Джей Ди Вэнса, которую тот произнес в феврале 2025 года, раскритиковав лидеров Европы.

Ранее сообщалось, что Агентство национальной безопасности США якобы зарегистрировало «необычный» телефонный диалог между представителями иностранной разведки и лицом из ближнего круга американского лидера Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Население предупредили о наступлении тяжелых дней

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Американский подполковник предрек военную победу России на Украине

    Российские дроны атаковали украинскую авиабазу после посадки там самолета с военным грузом

    Дима Билан рассказал о своей влюбленности

    Названо количество слов в русском языке

    Стало известно имя «серого кардинала» в администрации США

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о риске потери государственности Украиной

    Российский посол заявил о возможном военном конфликте в Арктике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok