В США засекли разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой

The Guardian: В США выявили диалог приближенного Трампа с иностранной разведкой

Агентство национальной безопасности США якобы зарегистрировало «необычный» телефонный диалог между представителями иностранной разведки и лицом из ближнего круга американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на адвоката информатора.

«Прошлой весной Агентство национальной безопасности обнаружило свидетельство необычного телефонного разговора между лицом, связанным с иностранной разведкой, и человеком, близким к Дональду Трампу», — отмечается в заявлении.

По имеющимся сведениям, главу национальной разведки Тулси Габбард уведомили о содержании данного секретного коммюнике.

Как сообщает газета, она лично вручила бумажную копию разведматериалов руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс, а впоследствии распорядилась не обнародовать разведывательный доклад. Утверждается, что отчет оставался под строгим секретом даже тогда, когда информатор настойчиво требовал раскрытия подробностей.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Трамп получает от разведки США ложную информацию, касающуюся России. При этом, добавил эксперт, Трамп не читает альтернативных источников, доверяя разведке. По словам Джонсона, в правительстве России понимают, что разведывательные процессы в США искажены и коррумпированы.