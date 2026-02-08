Реклама

Стало известно об ударе ВС России по аэродрому в Полтавской области

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по аэродрому в Полтавской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде, Полтавская область. По поступающим данным, на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолет с грузом вооружений для ВСУ», — сообщил он.

По его словам, местное население сообщало о нескольких взрывах и густом дыме над аэродромом.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 февраля Россия ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции с напряжением 750 киловольт.

