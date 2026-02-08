Терапевт перечислил веские причины отказаться от кофе

Терапевт Демидик: Кофе противопоказан при неконтролируемой гипертонии

Терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик рассказал о том, в каких случаях категорически противопоказано пить кофе. Веские причины отказаться от кофе он перечислил в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь Демидик посоветовал избегать кофе беременным женщинам. Он объяснил, что высокие дозы кофеина могут повышать тонус матки, что может спровоцировать выкидыш. Также, по словам врача, исключить напиток из рациона стоит людям с тревожными расстройствами, особенно с паническими атаками, так как кофеин может провоцировать проявления тревоги.

«Нельзя злоупотреблять кофе при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в частности при неконтролируемой артериальной гипертонии, которая не корректируется медикаментозно. К таким заболеваниям также относятся аритмии, фибрилляция предсердий, желудочковые экстрасистолы», — предупредил специалист.

Еще одним важным противопоказанием он назвал заболевания желудочно-кишечного тракта. Особенно важно отказаться от кофе людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, болезнями двенадцатиперстной кишки и язвами, уточнил доктор.

Ранее психолог Юрий Бусин предупредил любителей кофе о риске попасть в опасный для здоровья замкнутый круг. Он пояснил, что если человек на протяжении дня пьет много кофе, то у него зачастую появляются проблемы со сном.

