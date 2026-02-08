Трамп отказался извиняться за видео с Бараком и Мишель Обама в виде обезьян

Президент США Дональд Трамп отказался извиняться за видео с экс-лидером страны Бараком Обамой и его супругой Мишель в виде обезьян, сообщает «Би-би-си».

По словам политика, он не видел видео целиком, а потому «не совершал никакой ошибки». Он рассказал, что посмотрел только первую часть про «украденное голосование где-то в Джорджии».

«Похоже что в конце была какая-то картинка которая не понравилась людям, мне она тоже не понравилась, но я ее не видел. Я не совершал ошибки, я смотрел только начало. Мне нужно просматривать тысячи вещей», — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что ролик с четой Обама был удален со страницы Трампа в Truth Social после скандала и обвинений в расизме.