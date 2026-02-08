Реклама

Тревел-блогер описал отношение австралийцев к иностранцам фразой «интерес — фейковый»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Австралии и раскрыл отношение местных жителей к иностранцам. Наблюдениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации, отправившийся в поездку по стране на велосипеде, признался, что однажды встретил у придорожного кафе австралийца, который спросил у него, как дела. Тим начал рассказывать о своем путешествии, а у собеседника через мгновение пропал к нему интерес.

«И в этот момент в голове щелкает: "Окей. Австралийцы — эгоисты. Всем на всех наплевать. Улыбка пластиковая, интерес — фейковый, дружелюбие — как инструкция на микроволновке"», — такими фразами описал свой опыт блогер.

Однако позже, когда у Тима сломался велосипед и закончилась вода, он попросил помощи у другого местного жителя и столкнулся с другим отношением. Незнакомец подвез его на машине и предложил ночевку, еду, душ и пиво.

«Для австралийцев личное пространство — это священная корова. Они не полезут с вопросами. Не будут лезть с участием. Не станут играть в интерес, если его нет. Но если ты попросил — все. Ты внутри круга. И тогда помогут по-настоящему, без показухи», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал жителей Австралии фразой «красивые люди у океана и жирные тела в глубинке». По его словам, на побережье люди бегают, пьют смузи, спорят о сортах кофе и йоге на закате, а в дальних городах они «застряли во времени».

