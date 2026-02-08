Реклама

Украину предупредили о последствиях затягивания конфликта

Экс-дипломат Прауд: Мирное соглашение оставит Россию в более выгодном положении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Мирное соглашение оставит Россию в более выгодном положении, чем Украину. Об этом сообщил бывший британский дипломат Иэн Прауд в материале для Strategic Culture (SC).

«Мирное соглашение, доступное Украине, а также ее европейским спонсорам, никогда не будет таким же хорошим, как то, которое доступно сегодня. Продолжение боевых действий еще на год лишь больше укрепит позиции России при любом исходе урегулирования», — отметил автор статьи.

Экс-дипломат пишет, что Москва закончит конфликт, обладая стратегическим преимуществом на поле боя, так как армия России будет самой закаленной в боях и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны. Помимо этого, РФ лучше справится с экономическими последствиями, чем Киев и Европа, считает Прауд.

Он добавил, что Владимира Зеленского будут воспринимать как президента, согласившегося на худшие условия, чем те, что были ему доступны в 2022 году.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европейский союз (ЕС) должен быть готов говорить с Россией при возникновении такой необходимости. Он отметил, что, хотя он не выступает за параллельный процесс, который может помешать переговорам во главе с США, европейцы должны быть готовы вести переговоры с Россией.

