06:14, 8 февраля 2026

Управляющие компании обязали обеспечить связь с жильцами через мессенджер Max

РИАН: УК обязали обеспечить связь с жильцами через мессенджер Max с 1 сентября

Фото: Globallookpress.com

Управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы обязали обеспечить связь с жильцами через мессенджер Max с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он отметил, что организации обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия через национальный мессенджер, согласно федеральному закону о его использовании в сфере ЖКХ.

Депутат пояснил, что это станет дополнительным каналом коммуникации, для россиян сохранятся все привычные формы обращения в УК и ТСЖ, такие как личные приемы, письменные и телефонные обращения и другие.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий взаимодействие управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами с жильцами многоквартирных домов. Изменения в закон обязывают перевести домовые чаты в мессенджер MAX, а также закрепить требования к оформлению решений общего собрания собственников по избранию членов совета многоквартирного дома.

