Установлены пособники покушения на генерала Алексеева

ФСБ и МВД установили пособников покушения на генерала Алексеева

ФСБ совместно с МВД установили пособников покушения на генерала Владимира Алексеева. Об этом сообщили в Центре общественно-политических связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

По данным спецслужбы, в рамках уголовного дела были выявлены два человека, помогавшие в подготовке преступления. Ими оказались граждане России Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены пособники данного преступления», — заявили в ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, Васина задержали в Москве. Серебрицкая, по информации силовиков, выехала на территорию Украины. Ее местонахождение устанавливается.

В ФСБ подчеркнули, что расследование продолжается, а все причастные к покушению будут установлены.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Ранее стало известно, что генерал-лейтенант пришел в сознание после попытки покушения. Каких-либо иных подробностей пока не приводится.