16:05, 8 февраля 2026

В Германии поразились эффективностью российского подразделения беспилотников

JW: Беспилотное подразделение РФ «Рубикон» поражает эффективностью в зоне СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российское элитное подразделение «Рубикон» демонстрирует наивысшую эффективность беспилотных войск в условиях современных боевых действий, пишет немецкое издание Junge Welt (JW).

«"Рубикон" демонстрирует, насколько эффективны беспилотники на самом деле: не в комбинированном, а в разобщенном режиме. Децентрализация, численное превосходство вместо координации, постоянная угроза 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. "Рубикон" — это автономный комплекс уничтожения», — пишут авторы.

В материале подчеркивается, что эффективность «Рубикона» обусловлена в том числе и его независимостью: подразделение проводит собственную разведку и выбирает собственные цели без каких-либо тактических связей с бригадой.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что «Рубикон» решает боевые задачи эффективнее, чем украинские Силы беспилотных систем.

