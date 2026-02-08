Реклама

В Китае жертвами взрыва на предприятии стали восемь человек

Xinhua: В Китае жертвами взрыва на предприятии стали восемь человек
В Китае жертвами взрыва на предприятии стали восемь человек, об этом сообщает Xinhua.

Чрезвычайное происшествие случилось в воскресенье 8 февраля в одном из цехов завода биотехнологической компании в провинции Шаньси.

Причины взрыва не уточняются. Издание пишет, что в связи с инцидентом был задержан официальный представитель компании, ведется расследование.

Ранее США обвинили Китай в тайных ядерных испытаниях. Американский высокопоставленный дипломат, отвечающий за контроль над вооружениями Томас Динанно заявил, что правительство Штатов осведомлено о тайных ядерных испытаниях, которые проводит КНР.

