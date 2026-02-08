Реклама

Мир
17:07, 8 февраля 2026Мир

В посольстве России в Лондоне высказались о контактах с Залужным

Посол России в Лондоне Келин заявил, что с Залужным не контактировал
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Андрей Келин

Андрей Келин . Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что с со своим украинским коллегой, экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным не контактировал. Об этом дипломат рассказал РИА Новости.

Журналисты задали ему вопрос о том, пересекался ли он когда-нибудь с Залужным. «Между представителями России и Украины нет дипломатических контактов в нынешних условиях», — заявил Келин.

Келин также воздержался от оценок перспектив политической карьеры своего украинского коллеги, отметив, что это тема широко обсуждается в СМИ Великобритании.

Ранее Валерий Залужный высказался об условиях мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, они не становятся лучше с каждым днем.

