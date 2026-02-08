Реклама

Россия
13:46, 8 февраля 2026Россия

В России изменили правила увольнения мигрантов

ТАСС: Работодатели смогут уволить иностранца при введении ограничений в регионе
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Работодатели смогут законно уволить иностранного гражданина при введении в регионе ограничения на привлечение иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

Правила увольнения мигрантов изменятся с 1 марта, когда в силу вступят соответствующие поправки. Уточняется, что сейчас, согласно Трудовому кодексу (ТК), работодатели могут уволить иностранного гражданина, только в случае введения федеральных ограничений.

В прошлом году, когда такие меры вводили местные власти, увольнение иностранных граждан могло быть признано незаконным из-за нарушения норм ТК. Вводимые с весны поправки устраняют этот пробел, отмечается в материале.

Ранее Россия обратилась к Индии и Шри-Ланке для поиска рабочих. Директор кадрового агентства «Интруд» Елена Веляева рассказала, что в будущем география поиска сотрудников будет только расширяться.

