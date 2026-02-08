Реклама

В России объяснили желание Трампа получить Гренландию

В России объяснили интерес Трампа к Гренландии желанием контролировать ресурсы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, зачем президенту США Дональду Трампу необходима Гренландия. Об этом ТАСС.

По словам Пушкова, остров необходим Вашингтону для контроля за ресурсами, в частности там находятся необходимые для создания электроники залежи колтана. Кроме того, потенциальные запасы нефти на северо-востоке Гренландии сравнимы со всеми запасами США. Остров богат также золотом, серебром, медью и редкими металлами.

Сенатор отметил, что последние события в мире вокруг Украины, Венесуэлы и Гренландии объединяет фактор контроля за ресурсами, который лежит в основе системы ориентиров Дональда Трампа.

Ранее министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт выразила надежду на выработку общей позиции с США. 31 января Трамп сообщил о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии.

