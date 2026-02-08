Реклама

Россия
03:55, 8 февраля 2026Россия

В России оценили ситуацию с гриппом

Онищенко: Обстановка с гриппом в России оценивается как напряженная
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Анастасия Березина / РИА Новости

Обстановка с гриппом в РФ оценивается как напряженная, однако все показатели находятся в рамках многолетних значени, заявил ТАСС заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Отвечая на вопрос о том, ожидается ли еще всплеск заболеваемости, Онищенко напомнил, что студенты в понедельник выходят с каникул.

«Но уже, по всем признакам, эпидемический подъем за 2025-2026 год умеренный, уровня пандемического не достигнет», — отметил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что в настоящее время грипп A постепенно сменяется гриппом B, течение которого отличается большей тяжестью, однако масштабы его распространения остаются более ограниченными.

Ранее также Минздрав России утвердил новый стандарт лечения гриппа, согласно которому средняя продолжительность лечения составит девять дней.

