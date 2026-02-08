Реклама

14:35, 8 февраля 2026Россия

В российском городе мужчина попал в больницу из-за 30-сантиметрового дилдо

Житель Уфы попал в больницу с 30-сантиметровым дилдо в заднем проходе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: NATALLIA B / Shutterstock / Fotodom  

В Уфе местный житель попал в больницу из-за 30-сантиметрового дилдо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачам мужчина рассказал, что после секса с женой дилдо «сам заполз» пострадавшему в задний проход.

Самостоятельно извлечь предмет супруги не смогли, после чего им пришлось ехать в больницу. Там врачи успешно извлекли секс-игрушку без применения наркоза.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае задержан мужчина, который украл четыре дилдо из секс-шопа. Мужчина в маске зашел в магазин для взрослых, назвал себя маньяком и потребовал выдать все резиновые фаллоимитаторы, которые были в наличии.

