В российском городе мужчина попал в больницу из-за 30-сантиметрового дилдо

Житель Уфы попал в больницу с 30-сантиметровым дилдо в заднем проходе

В Уфе местный житель попал в больницу из-за 30-сантиметрового дилдо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачам мужчина рассказал, что после секса с женой дилдо «сам заполз» пострадавшему в задний проход.

Самостоятельно извлечь предмет супруги не смогли, после чего им пришлось ехать в больницу. Там врачи успешно извлекли секс-игрушку без применения наркоза.

