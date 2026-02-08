В США сообщили о скором соглашении между Россией и Украиной

Reuters: Проект мирного соглашения по Украине может быть представлен до марта

Проект мирного соглашения между Россией и Украиной может быть представлен до марта. О скором соглашении на Украине сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Источники сообщили, что официальные лица Украины и США обсудили график, включающий подготовку проекта соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине наряду с выборами в мае», — указано в сообщении.

Отмечается, что Украина также хочет добиться от Запада гарантий безопасности для предотвращения возможного возобновления боевых действий. Это должно произойти после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью Reuters сообщил, что Киев никогда не признает суверенитет России над Донбассом и Крымом. «Это будет нарушением международного права. Дело не в Украине. Дело в принципе», — подчеркнул он.