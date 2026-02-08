Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 8 февраля 2026Мир

В США сообщили о скором соглашении между Россией и Украиной

Reuters: Проект мирного соглашения по Украине может быть представлен до марта
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Paul Zinken / dpa / Global Look Press

Проект мирного соглашения между Россией и Украиной может быть представлен до марта. О скором соглашении на Украине сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Источники сообщили, что официальные лица Украины и США обсудили график, включающий подготовку проекта соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине наряду с выборами в мае», — указано в сообщении.

Отмечается, что Украина также хочет добиться от Запада гарантий безопасности для предотвращения возможного возобновления боевых действий. Это должно произойти после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью Reuters сообщил, что Киев никогда не признает суверенитет России над Донбассом и Крымом. «Это будет нарушением международного права. Дело не в Украине. Дело в принципе», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая жена российского миллиардера покончила с собой в камере ИВС. Она находилась под арестом по обвинению в клевете

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Аналитик рассказал о важном условии окончания конфликта на Украине

    В Венгрии рассказали об унижении Зеленского из-за его «сиделок»

    В США сообщили о скором соглашении между Россией и Украиной

    Во Франции дали жесткое предупреждение Украине

    В США раскрыли причину дерзких заявлений Каллас о России

    Названа единственная отказавшаяся от поставок оружия Украине страна Европы

    Американскую горнолыжницу Вонн прооперировали после страшного падения на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok