Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:34, 8 февраля 2026Мир

В Венгрии рассказали об унижении Зеленского из-за его «сиделок»

Сийярто: Европейские сиделки не могут оставить Зеленского в покое
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лидеры стран Европы сопровождали президента Украины Владимира Зеленского как «сиделки» в ходе его поездки в Вашингтон на встречу с лидером США Дональдом Трампом в августе 2025 года. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Рустави-2».

«"Сиделки" не оставляют пациента в покое. Если вы лидер суверенной страны и вас куда-то приглашают, то другие шесть или десять лидеров с вами не едут. Это было очень унизительно», — сказал он.

Министр подчеркнул, что европейские лидеры прибыли вместе с Зеленским, чтобы убедить Трампа не давить на украинского лидера с целью прекращения конфликта. По его словам, они хотели «продлить войну, и, к сожалению, преуспели в этом».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский и президент России Владимир Путин ненавидят друг друга. «Это очень усложняет ситуацию. Но я думаю, что мы очень близки к достижению соглашения», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая жена российского миллиардера покончила с собой в камере ИВС. Она находилась под арестом по обвинению в клевете

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    В Венгрии рассказали об унижении Зеленского из-за его «сиделок»

    В США сообщили о скором соглашении между Россией и Украиной

    Во Франции дали жесткое предупреждение Украине

    В США раскрыли причину дерзких заявлений Каллас о России

    Названа единственная отказавшаяся от поставок оружия Украине страна Европы

    Американскую горнолыжницу Вонн прооперировали после страшного падения на Олимпиаде

    Экс-дипломат предсказал итог встречи Зеленского с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok