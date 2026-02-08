Сийярто: Европейские сиделки не могут оставить Зеленского в покое

Лидеры стран Европы сопровождали президента Украины Владимира Зеленского как «сиделки» в ходе его поездки в Вашингтон на встречу с лидером США Дональдом Трампом в августе 2025 года. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Рустави-2».

«"Сиделки" не оставляют пациента в покое. Если вы лидер суверенной страны и вас куда-то приглашают, то другие шесть или десять лидеров с вами не едут. Это было очень унизительно», — сказал он.

Министр подчеркнул, что европейские лидеры прибыли вместе с Зеленским, чтобы убедить Трампа не давить на украинского лидера с целью прекращения конфликта. По его словам, они хотели «продлить войну, и, к сожалению, преуспели в этом».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский и президент России Владимир Путин ненавидят друг друга. «Это очень усложняет ситуацию. Но я думаю, что мы очень близки к достижению соглашения», — сказал политик.