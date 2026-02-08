Марочко рассказал об успехах российских войск на запорожском фронте и западе ДНР

Марочко: ВС РФ добиваются наибольших успехов на запорожском фронте и западе ДНР

Российские войска вторую неделю добиваются наибольших успехов в зоне спецоперации (СВО) на запорожском направлении и западе Донецкой народной республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, на линии боевого соприкосновения температура иногда доходила до минус 30 градусов, а также был сильный ветер.

«Наши ребята развивали успех практически по всей линии боевого соприкосновения. <…> Cамые результативные действия отмечались на запорожском направлении и на западе ДНР», — отметил он. Марочко указал, что Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенные пункты Староукраинка, Петровка и Придорожное Запорожской области.

Ранее Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) превращают в крепость город Запорожье.